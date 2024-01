Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh quang Thái thăm, tặng quà, chúc Tết tại huyện Đak Đoa và huyện Mang Yang

Chiều 25/1, Đoàn công tác của tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết tại huyện Đak Đoa và huyện Mang Yang nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Tại huyện Đak Đoa, Đoàn đã đến thăm và tặng quà Tết của tỉnh cho gia đình đồng chí Nguyễn Trà Giang – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại đây, đồng chí Huỳnh Quang Thái đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống gia đình và gửi lời chúc tốt đẹp nhân dịp năm mới – Giáp Thìn 2024; mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu nỗ lực trong lao động, học tập, góp sức cùng địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đến thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Trại giam Gia Trung thuộc Bộ Công an đóng quân tại xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Nhân dịp Tết đến Xuân về, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Huỳnh Quang Thái chúc toàn thể cán bộ, chiến sỹ Trại giam Gia Trung sức khỏe, đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

