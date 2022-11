Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố 15, phường An Phú, thị xã An Khê

Chiều nay (10/11), đồng chí Huỳnh Quang Thái – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại Tổ dân phố 15, phường An Phú, thị xã An Khê. Cùng dự Ngày hội có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo thị xã An Khê, phường An Phú và đông đảo bà con nhân dân Tổ dân phố 15.