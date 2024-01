Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Sáng nay (25/1), Đoàn công tác của tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung thuộc Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Đoàn Trinh sát miền Trung thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái đã thông tin với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị về những kết quả nổi bật của tỉnh Gia Lai năm 2023. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái ghi đánh giá cao những kết quả đơn vị đã đạt được, đồng thời tin tưởng tập thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần Bộ đội Cụ Hồ; luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái đã tặng quà của tỉnh và chúc cán bộ, chiến sĩ Đoàn Trinh sát miền Trung cùng gia đình đón Tết Cổ truyền của dân tộc vui tươi, hạnh phúc./.

