Trùng tu, tôn tạo những công trình tri ân Anh hùng Liệt sỹ – Việc làm ý nghĩa của lớp người đi sau

Trong 2 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, biết bao người con anh hùng của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu và hy sinh để giành độc lập tự do cho đất nước. Sau ngày đất nước thống nhất, rất nhiều công trình đã được xây dựng để tưởng nhớ những cống hiến, đóng góp vô cùng to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ cho nền độc lập, tự do của đất nước. Việc trùng tu, tôn tạo những công trình ý nghĩa này khang trang, sạch đẹp luôn được các địa phương quan tâm chú trọng.