Trung tâm huấn luyện TP.Pleiku sẵn sàng tiếp nhận công dân cách ly Covid

Chủ động tích cực chuẩn bị mọi điều kiện với khả năng cao nhất trên tinh thần phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, nhanh chóng, tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ; đến thời điểm này, Trung tâm Huấn luyện TP.Pleiku đã sẵn sàng cho việc tiếp nhận công dân cách ly do dịch bệnh Covid-19 nếu có tại địa phương.

Thực hiện Kế hoạch số 2144 của UBND thành phố Pleiku về việc tiếp nhận cách ly y tế đối với công dân từ vùng có dịch Covid-19 vào địa bàn TP.Pleiku, Ban CHQS thành phố đã xây dựng kế hoạch và hiệp đồng phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, công an cùng các cơ quan, ban ngành có liên quan chuẩn bị đầy đủ lực lượng, nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt, cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm nhu yếu phẩm, vệ sinh phòng dịch cũng như bố trí bàn ghế các khu vực đón tiếp, theo dõi điều trị, bảo đảm an ninh, an toàn, sẵn sàng triển khai tiếp nhận, cách ly.

Trung tá Nguyễn Quảng Phú – Chủ nhiệm Hậu cần Ban CHQS thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Hiện nay khu cách ly chia thành 3 khu vực, là khu chỉ huy, khu phục vụ, và khu cách ly. Riêng khu cách ly là độc lập, và hiện nay thì khu cách ly đã chuẩn bị được 100 giường, đầy đủ chăn màn và các dụng cụ, thiết yếu phục vụ cho người cách ly . Về lương thực thực phẩm, đơn vị cũng đã chuẩn bị các thực phẩm khô, sẵn sàng đáp ứng cho nhiệm vụ 120 người ăn. Về bảo đảm sức khỏe thì cũng đã phối hợp với Trung tâm Y tế sẵn sàng bố trí 12 các bộ y bác sỹ đã có khu phục vụ riêng, đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe khu các ly”.

Đến thời điểm này, thành phố sẵn sàng tiếp nhận công dân từ vùng dịch trở về đến thực hiện cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện thành phố. Thành phố cũng đã sẵn sàng bước vào giai đoạn phòng chống dịch tiếp theo.

Trung tá Lê Đình Lộc – Phó Ban bảo đảm phòng chống dịch thuộc Trung tâm huấn luyện Ban CHQS thành phố Pleiku, Gia Lai cũng cho biết: “Sau khi có thông tin ở Đà Nẵng và một số tỉnh/thành lân cận bùng phát dịch Covid trở lại; thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh, của Thành ủy và UBND thành phố, hiện đã cắm trại 100%. Đến giờ phút này cũng khẳng định Trung tâm huấn luyện của thành phố sẽ sẵn sàng đón nhận 100 công dân”.

Với kinh nghiệm trong tổ chức cách ly tập trung thành công trong “giai đoạn 1” của công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố thời gian qua; Pleiku sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới, góp phần cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19./.

CTV Tường Vân – Bá Bính (TP.Pleiku)

