Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu niên tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền an ninh nông thôn tại xã Hara huyện Mang Yang

Nằm trong chuỗi các hoạt động của hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2022 và chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV nhiệm kỳ 2022 – 2027, tối ngày 29/8 tại làng Kret Krot, xã Hà Ra, huyện Mang Yang, Trung tâm hoạt động TTN tỉnh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với huyện đoàn và Hội LHPN huyện Mang Yang tổ chức hoạt động tuyên truyền An ninh nông thôn, an toàn xã hội.

Tham gia chương trình có hơn 300 ĐVTN và nhân dân xã Hà Ra huyện Mang Yang. Tại chương trình lực lượng ĐVTN và nhân dân xã được thông tin một số vấn đề về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã, huyện thời gian qua, đồng thời tham gia thi tìm hiểu về an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội. Trong dịp này Trung tâm hoạt động TTN tỉnh đã trao 20 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất quà trị giá 300.000đ./.

