Trung Quốc có tiến triển trong việc phân tách virus và nghiên cứu vắc xin chống lại virus nCoV

Diễn biến phức tạp trên toàn cầu với số ca mắc và tử vong tăng lên rất nhanh mỗi ngày; dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã và đang làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Những phương án chẩn đoán trị liệu bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng mới gây ra cũng như những nghiên cứu vắc xin chống lại dịch bệnh do loại virus này gây ra đang được các nhà khoa học nghiên cứu gấp rút thực hiện.