Trung đoàn Kinh tế- Quốc phòng 710 thắm tình quân dân nơi biên giới

Trung đoàn Kinh tế- Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) đóng quân trên địa bàn huyện biên giới Chư Prông. Với 2 nhiệm vụ chiến lược là phát triển kinh tế- xã hội và củng cố quốc phòng- an ninh, thời gian qua, Trung đoàn đã tích cực đẩy mạnh công tác dân vận, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo qua đó góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng vùng biên vững mạnh.

Trước những diễn biến phức tạp của bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn huyện Chư Prông, cán bộ, y bác sỹ thuộc Trung đoàn Kinh tế- Quốc phòng 710 đã không quản ngại khó khăn, đến tận các gia đình để khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm, phát tán bệnh trong cộng đồng.

Ông Rơ Mah Tuýt- Xã Ia Mơ, huyện Chư Prông cho biết “Trung đoàn giúp đỡ bà con nhiều, khám cho thuốc, bệnh nặng cho nằm viện, cảm ơn rất nhiều.”

Trung đoàn 710 đứng chân trên địa bàn 4 xã biên giới huyện Chư Prông với hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, khí hậu khắc nghiệt, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, vất vả. Bên cạnh chăm lo sức khỏe cho cán bộ, công nhân và nhân dân trên địa bàn, đơn vị còn thực hiện phương châm “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”. Để thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, Trung đoàn đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa lai ngắn ngày, mì cao sản, ngô lai, chăn nuôi bò lai… Với việc trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật đã giúp người dân hiểu và ứng dụng được vào sản xuất.

Anh Rơ Ô Thoan- Xã Ia Mơ, huyện Chư Prông bày tỏ “Xin cảm ơn cán bộ Trung đoàn 710, đã hỗ trợ gia đình tôi từ 2 con bò chăm sóc lên được 8 con. Gia đình tôi đã phát triển kinh tế.”

Trung tá Võ Văn Minh- Trưởng Ban Kỹ thuật Trung đoàn Kinh tế- Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) nói “Chúng tôi đến tận chuồng, tận nhà để hướng dẫn. Từ chỗ họ chưa hiểu về chăn nuôi, họ biết chăm sóc vật nuôi. Trước đây không biết trồng cây nhưng giờ đã biết canh tác phương pháp mới. Người dân rất tin tưởng bộ đội ở đây.”

Bên cạnh đó Trung đoàn thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng bào các dân tộc chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không theo đạo “Tin lành Đê ga”, không bỏ làng, vượt biên trái phép, không nghe bọn xấu lừa gạt, xúi dục, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. Đồng thời với phương châm phát triển cây cao su đến đâu ổn định dân cư đến đó, Trung đoàn đã tuyển dụng lao động là ng­ười đồng bào các dân tộc tại 4 xã Ia Lâu, Ia Piơr, Ia Mơ, Ia Ga vào làm công nhân, tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân trong vùng dự án; đồng thời xây dựng 07 cụm dân cư trên tuyến vành đai biên giới tạo tiềm lực kinh tế, xã hội phát triển ổn định, thế trận quốc phòng an ninh vững chắc.

Thượng tá Lê Thanh Tùng- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn Kinh tế- Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) cho biết “Thực hiện công tác dân vận, an sinh xã hội, giúp dân xóa đói giảm nghèo, gắn với thực hiện an ninh chính trị trên địa bàn đứng chân. Đơn vị kết hợp các đợt họp dân, họp công nhân để tuyên truyền. Từ những việc làm đó người dân, cấp ủy chính quyền địa phương rất tin tưởng vào Trung doàn, coi Trung đoàn là điểm tựa tin cậy.”

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận; thực hiện phương châm “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện, Công ty gắn với huyện, xã, Đội sản xuất gắn với bản, làng, hộ công nhân người kinh gắn với hộ đồng bào dân tộc thiếu số”. Trung đoàn đã làm tốt công tác kết nghĩa với các xã trên địa bàn, chỉ đạo 5 đội sản xuất kết nghĩa với 6 làng đồng bào dân tộc Jarai. Toàn Trung đoàn có 36 cặp hộ người Kinh gắn kết với hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, thông qua hoạt động gắn kết các cặp hộ đã giúp đỡ nhau bằng những việc làm thiết thực. Những cách làm hay, sáng tạo đã được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận.

Ông Đinh Văn Dũng- Bí thư Huyện ủy Chư Prông trao đổi “Có thể khẳng định rằng Trung đoàn đứng chân trên địa bàn huỵen Chư Prông là một nhân tố rất quan trọng, tạo ra một thế trận lòng dân vững chắc, tạo ra một thế trận phòng thủ trên tuyến biên giới, ổn định dân cư, bảo đảm sản xuất, thực hiện công tác dân vận, xứng đang slaf người lính bộ đội cụ Hồ.”

Ở nơi biên giới còn nhiều gian khó, thế nhưng vượt qua mọi thử thách, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Kinh tế- Quốc phòng 710 vẫn gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những người lính “miệng nói, tay làm”, vừa tuyên truyền, vận động, vừa trực tiếp tham gia lao động sản xuất cùng nhân dân đã trở nên rất gần gũi, thân thiết và là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ đó góp phần tô thắm tình đoàn kết của quân với dân./.

Nhâm Dung – Ngọc Sơn (Binh đoàn 15)

Lượt xem: 2