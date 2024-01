Triển vọng từ mô hình trồng cam, quýt theo hướng hữu cơ của gia đình hội viên phụ nữ xã Ia Rtô

Gắn bó lâu năm với sản xuất nông nghiệp, trước thực tế đất đai trên địa bàn xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa ngày càng khô cằn và nguồn nước tưới khan hiếm, gia đình ông Lê Văn Minh và bà Mang Thị Hoa ở thôn Đức Lập đã mạnh dạn học hỏi và chuyển những diện tích mì, điều sang trồng cây ăn quả có múi. Sau 6 năm thử nghiệm, mô hình trồng cam, quýt theo hướng hữu cơ của gia đình ông bước đầu mang lại hiệu quả khả quan, góp phần đa dạng hóa các loại cây trồng trên địa bàn xã Ia Rtô nói riêng và thị xã Ayun Pa nói chung.

Trang trại cam, quýt rộng 3 ha của gia đình ông Lê Văn Minh và bà Mang Thị Hoa ở thôn Đức Lập nằm cách Quốc lộ 25 đi qua địa bàn xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa hơn 2 km. Trước đây trên diện tích đất này, gia đình ông bà trồng điều, mì. Khi đất đai cằn cỗi, năng suất thu hoạch không được bao nhiêu, năm 2016, gia đình ông bà đã mạnh dạn tìm hiểu và trực tiếp đi tham quan, học hỏi kỹ thuật, kinh nghiệm trồng cam, quýt từ mô hình ở Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để từ đó mua giống về trồng thử nghiệm tại vườn của gia đình. Mặc dù là vùng đất khó nhưng qua 6 năm trồng, vườn cam, quýt đã cho thu hoạch hơn 2 năm nay với những kết quả bước đầu khả quan.

Ông Lê Văn Minh – Xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa nói: “Về chất đất, thời tiết cũng cơ bản hợp nhưng hơi khó khăn là nguồn nước tưới và mùa khô nắng gay gắt nên tưới nhiều hơn các vùng khác. Chất lượng thì tương đối tốt. Những năm qua thị trường cũng chấp nhận nhưng do kỹ thuật, mẫu mã thì chưa được đẹp lắm nhưng chất lượng tốt.”

Mô hình trồng cam, quýt theo hướng hữu cơ của gia đình ông Lê Văn Minh và bà Mang Thị Hoa không chỉ là mô hình cây có múi đầu tiên trên địa bàn xã Ia Rtô mà cả thị xã Ayun Pa. Để đảm bảo sức khỏe cho gia đình mình về lâu về dài, cũng như hướng tới mô hình kinh tế xanh, đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng, trong quá trình chăm sóc gia đình ông Minh hạn chế sử dụng thuốc hóa học, đồng thời tận dụng nguồn phân từ 40 con bò của gia đình nuôi để bón cho cây. Cách làm này vừa giúp gia đình tiết kiệm chi phí đầu tư vừa đảm bảo chất lượng thơm, ngọt thanh của cam, quýt. Chính vụ thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 12 hàng năm, sản phẩm cam, quýt của gia đình ông Lê Văn Minh và bà Mang Thị Hoa được giới thiệu ở các hội chợ nông sản an toàn do Hội LHPN thị xã Ayun Pa và Hội LHPN tỉnh tổ chức.

Ông Lê Văn Minh – Xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cho biết: “Chăm cho cây cam, quýt thì mấy năm vừa rồi không có thuốc, mấy năm vừa rồi toàn lấy phân, thuốc sinh học, chăm hữu cơ, gửi đạm cá từ Nghệ An vô. Nhà cũng nuôi ít bò nên có phân để chăm sóc. Tùy theo từng năm, có năm khá tốt. Lãi trên diện tích, 1 ha năm nay cũng được đôi ba chục.”

Bà Nay H’Kem – Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa trao đổi: “Mô hình trồng cam, quýt của cô Mang Thị Hoa và chú Lê Văn Minh là mô hình mới, phát triển kinh tế cũng tương đối ổn định. Hội phụ nữ cũng đã quan tâm hỗ trợ khi có dịp hội chợ, quảng bá trưng bày sản phẩm để đông đảo mọi người biết đến. Cũng thông qua mô hình mong các hội viên khác học tập để phát triển kinh tế ổn định hơn.”

Với giá bán dao động từ 15.000 đến 25.000 đồng/kg, trang trại cam, quýt của vợ chồng ông Minh và bà Hoa không chỉ giúp gia đình nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích mà còn mở ra triển vọng phát triển cây ăn quả có múi trên vùng đất Ia Rtô, thị xã Ayun Pa. Hiện nay khi chất lượng đã đảm bảo, gia đình ông Minh còn chịu khó học hỏi, đầu tư chăm chút kỹ thuật để vườn cây phát triển xanh tốt và cho quả đều, đẹp, hướng đến xây dựng sản phẩm Vietga.

