Triển vọng phát triển mới cho các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh

Nâng cao giá trị, mở rộng thị trường để các sản phẩm nông nghiệp phát triển một cách bền vững là vấn đề quan trọng, cấp thiết hiện nay. Để góp phần giải quyết bài toán không hề đơn giản này, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm OCOP” đã được triển khai đến các tỉnh thành trong cả nước. Tại Gia Lai, một năm qua, chương trình này đã mang đến một làn gió mới, góp phần mở ra những triển vọng phát triển mới cho nhiều sản phẩm nông sản của địa phương.

Chuyển sang sản xuất hồ tiêu theo hướng hữu cơ là giải pháp được anh Trần Quang Sơn ở Thôn 5, xã Mang Yang, huyện Đak Đoa lựa chọn từ nhiều năm nay. Đứng vững trước cơn bão hồ tiêu bị dịch bệnh chết hàng loạt, giá giảm sâu như thời gian qua, anh Trần Quang Sơn đã chứng minh được hướng đi của mình là đúng đắn và hiệu quả. Trồng tiêu sạch và khai thác để cho ra sản phẩm tiêu đỏ và tiêu ngũ sắc sấy khô đã giúp thu nhập của gia đình anh luôn ổn định. Với chất lượng được kiểm chứng, nhất là được Hội đồng đánh giá sản phẩm OCCOP cấp tỉnh đánh giá 3 sao đã giúp phát triển thương hiệu và tạo điều kiện để sản phẩm hồ tiêu đỏ sấy khô của anh Sơn mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặc biệt hơn, hướng đi này cũng mở ra nhiều triển vọng để người nông dân trên địa địa bàn tỉnh, nhất là những nơi được xem là “thủ phủ hồ tiêu” tiếp tục gắn bó và chung sức để nâng tầm giá trị của hạt hồ tiêu của Gia Lai.

Anh Sơn cho biết: Trồng tiêu hữu cơ nhẹ hơn rất nhiều. Công chăm sóc cũng đỡ tốn, nhất là tiết kiệm được khá nhiều chi phí về thuốc, phân. Mặc dù năng suất có giảm một nửa so với trước kia nhưng cây khỏe, đặc biệt là cho ra sản phẩm sạch, đảm bảo chất lượng. So ra nếu như phương pháp của tôi thì giá trị thu lại từ hồ tiêu vẫn không giảm so với trước kia mà người nông dân lại nhàn hơn.

Cũng được đánh giá cao trong đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh trong đợt vừa qua, huyện Ia Grai có 2 sản phẩm được gắn sao OCOP cấp tỉnh là mật ong Phương Di của HTX Nông nghiệp và Thương mại dịch vụ Gia Lai, có trụ sở tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai và sản phẩm mật ong hoa cà phê của Công ty TNHH Nuôi và xuất khẩu mật ong Gia Lai, đóng chân tại xã Ia Krái. Nhờ chú trọng chất lượng, các sản phẩm mật ong được xây dựng theo chương trình OCOP của huyện Ia Grai cũng đang dần tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường trong tỉnh và bắt đầu mở rộng ra ở khu vực và toàn quốc. Trong đó, bước chuyển biến đáng ghi nhận nhất là bên cạnh đầu tư máy móc, thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm thì về phía doanh nghiệp, HTX đã có sự quan tâm đúng mức về xây dựng nhãn mác, tem truy xuất nguồn gốc, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu…Những động thái này đã giúp sản phẩm OCOP của Ia Grai dễ được nhận diện trên thị trường.

Chị Trần Thị Hoàng Anh – Giám đốc HTX NN & TMDV Gia Lai, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai cũng cho biết: “Thực hiện xây dựng sản phẩm theo chương trình OCOP đã giúp cho HTX có điều kiện để nâng cao chất lượng sản phẩm và đầu tư cho bao bì, nhãn mác…Ngày càng có nhiều người tiêu dùng biết đến sản phẩm của HTX hơn, tin dùng hơn”.

Ông Đào Lân Hưng – Trưởng phòng NN & PTNT huyện Ia Grai nêu: “Huyện quyết tâm triển khai và đặt ra kế hoạch là trong giai đoạn 2019 – 2020 phải xây dựng thành công 2 sản phẩm OCOP. Kết quả thì đến nay, huyện đã có 2 sản phẩm đạt 4 sao là mật ong Phương Di và mật ong hoa cà phê. Thời gian tới huyện sẽ tiếp tục quan tâm triển khai chương trình, vận động các đơn vị doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất tham gia chương trình để mà tạo dựng được thương hiệu cho sản phẩm của huyện”.

Được gắn sao chứng nhận sản phẩm OCOP không chỉ là cơ sở chứng minh được chất lượng của các sản phẩm mà còn mở ra nhiều triển vọng để phát triển khi các cá nhân, HTX tiếp tục được tiếp cận với các hoạt động hỗ trợ, tư vấn để hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng cũng như mẫu mã, bao bì, truy xuất cũng như các hoạt động hỗ trợ xúc tiến, quảng bá thương mại và tiếp cận các kênh tiêu thụ trong và ngoài nước. Đây được xem là một trong những hướng đi vững chắc giúp cho các sản vật của Gia Lai có cơ hội phát triển bền vững và vươn tầm ra thị trường thế giới./.

Ngô Thanh, Ngọc Hà, Phi Long

Lượt xem: