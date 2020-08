Triển khai thực hiện giai đoạn 2 Dự án “Giảm tốc độ – Trường học an toàn” tại TP.Pleiku

Tiếp tục triển khai Dự án “Giảm tốc độ – Trường học an toàn” tại TP.Pleiku theo Văn bản số 233 ngày 17/7/2020 của Ủy ban ATGT Quốc gia và Văn bản số 84 ngày 06/8/2020 của Ban ATGT tỉnh cũng như ý kiến của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; UBND tỉnh giao Ban ATGT tỉnh phối hợp với UBND thành phố Pleiku và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, trình UBND tỉnh tiếp nhận giai đoạn II Dự án “Giảm tốc độ – Trường học an toàn” trên địa bàn TP.Pleiku do Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á tài trợ và tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định.