Triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh

Cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh theo Thông tư 50 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo là một trong những điểm mới của hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non hiện nay. Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp trẻ hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, chuẩn bị tốt cho việc học tiếng Anh ở bậc tiểu học. Ghi nhận về hoạt động này ở một số trường mầm non tại thành phố Pleiku.

Một tiết làm quen với tiếng Anh của các bé lớp chồi, Trường Mầm non Họa Mi, thành phố Pleiku. Vừa học, vừa chơi nên không khí lớp học lúc nào cũng khá sôi động. Không quá đặt nặng về kiến thức, Chương trình tiếng Anh cho trẻ mầm non chủ yếu tạo điều kiện cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa dạng theo phương châm giáo dục “học mà chơi, chơi mà học”. Chương trình do giáo viên đến từ các Trung tâm Ngoại ngữ đã được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận tổ chức cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Bà Trần Thị Lan Phương, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế LangPlus, TP. Pleiku cho biết: “Chúng tôi sẽ tập trung vào cả phương pháp và hoạt động giáo dục. Hoạt động thì có hoạt động trong nhà và hoạt động ngoài trời. Mỗi tuần chúng tôi ít nhất có 1 buổi học kéo dài 30 phút, trong đó thì có 2 hoạt động trò chơi cho các cháu làm quen với tiếng Anh, hoặc kèm những bài hát và mỗi tháng thì chúng tôi tổ chức một hoạt động ngoại khóa ngoài trời”.

Thực hiện Thông tư 50 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện đã có 60 trong tổng số 266 trường mầm non, mẫu giáo trong tỉnh Gia Lai triển khai cho trên 8.500 trẻ từ 3 đến 5 tuổi làm quen với tiếng Anh. Cùng với việc lựa chọn, sử dụng Tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, các trường mầm non, mẫu giáo cũng đều liên kết với các Trung tâm Ngoại ngữ đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép để tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh. Trước khi chính thức triển khai, các trường cũng đã dành một số tiết để các Trung tâm này thử nghiệm các phương pháp giáo dục cũng như tổ chức các hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh tại trường.

Cô giáo Phùng Thị Sang, Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, TP. Pleiku cho biết: “Thứ nhất là để trường nắm được tình hình, thứ hai là nắm được phương pháp để xem các phương pháp đó có thực sự phù hợp với điều kiện của nhà trường và có tạo được sự hứng thú ở trẻ hay không. Và qua phương pháp đó thì trẻ sẽ học được gì vì đây là môi trường cho trẻ làm quen với tiếng Anh, vì mục đích của mình là cho trẻ làm quen và đam mê với tiếng Anh”.

Cô giáo Nguyễn Thị Tĩnh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, TP. Pleiku cũng nói: “Qua quan sát và theo dõi thì chúng tôi nhận thấy các cháu đã biết chào hỏi và rất vui trong khi làm quen với tiếng Anh, các cháu đã biết sử dụng một số từ đơn giản bằng tiếng Anh. Phụ huynh thì rất là vui và mong muốn nhà trường tiếp tục tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh tại trường”.

Có thể nói, Chương trình cho trẻ làm quen với tiếng Anh đã phần nào đáp ứng nhu cầu của phụ huynh và khả năng của trẻ đối với việc làm quen với tiếng Anh trong những cơ sở giáo dục mầm non có đủ điều kiện. Chương trình đã giúp trẻ được trải nghiệm, hứng thú, từng bước hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, chuẩn bị tốt cho việc học tiếng Anh ở cấp tiểu học.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phụ huynh của trẻ Trường Mầm non Sao Mai, TP. Pleiku cho biết: “Khi về nhà thì lúc nào cháu cũng chào ba, mẹ bằng tiếng Anh hết, rồi những đồ dùng đơn giản trong nhà chỉ thì biết, rồi kể cho mẹ là khi nào trên lớp cô giáo bày hát bằng tiếng Anh. Khi mà con học như vậy thì mình cũng thấy rất là hài lòng”.

Theo hướng dẫn, việc cho trẻ làm quen với tiếng Anh sẽ được tổ chức tối thiểu mỗi tuần 02 hoạt động, mỗi hoạt động từ 25-35 phút. Tùy thuộc vào điều kiện, hoạt động làm quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo sẽ được tổ chức linh hoạt vào các thời điểm khác nhau, phù hợp với khả năng của trẻ. Tuy nhiên, các hoạt động cũng cần chú trọng phát triển năng lực giao tiếp, đồng thời theo dõi và hỗ trợ trẻ giao tiếp bằng tiếng Anh trong quá trình làm quen./.

