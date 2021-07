Triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19, an toàn thực phẩm cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thực hiện Công văn số 2742 ngày 29/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và An toàn thực phẩm cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kỳ thi; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép: Vừa triển khai các giải pháp phòng chống dịch, vừa chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, an toàn thực phẩm cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, cụ thể như sau:

Đảm bảo triển khai các biện pháp y tế trong phòng, chống Covid-19 trước, trong, sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo đúng quy định; đồng thời đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và kịp thời xử lý các tình huống đột xuất xảy ra nhằm phục vụ an toàn cho Kỳ thi, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai và cả nước.

100% các Điểm thi trên địa bàn tỉnh đều áp dụng các biện pháp y tế phòng, chống dịch Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Các lực lượng đảm bảo phòng, chống dịch bệnh tại tất cả các Điểm thi; đặc biệt là phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và xử lý hiệu quả các vấn đề y tế xảy ra. Đảm bảo phương án hỗ trợ y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại các Điểm thi.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, tập trung vào việc chấp hành các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm của các cơ sở trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thành lập Tổ thường trực (3 – 5 người/tổ/Trung tâm y tế) cùng phương tiện, thiết bị cần thiết sẵn sàng phương án thực hiện công tác điều tra, xử lý nếu xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm, lấy mẫu xét nghiệm chỉ tiêu chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm để phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm và kiên quyết những vi phạm theo quy định của Nhà nước. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở cách ly tập trung và giám sát phát hiện các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn không để xảy ra mất vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt trong thời gian tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

BT: Lệ Xuân

