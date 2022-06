Trẻ mầm non trải nghiệm làm lính cứu hỏa

Trẻ mầm non là lứa tuổi rất thích tìm tòi và khám phá những thứ xung quanh. Được tham gia vào các hoạt động trải nghiệm thực tế sẽ giúp trẻ khám phá được nhiều điều mới lạ và có thêm nhiều bài học bổ ích. Trải nghiệm làm lính cứu hỏa là một hoạt động khá thú vị mà các bé Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Pleiku được tham gia rèn luyện các kỹ năng cơ bản trong môi trường ngoài lớp học một cách sinh động.

Một ngày cuối tuần thật thú vị và bổ ích với 70 bé lớp lá, Trường Mầm non Hoa Hồng khi lần đầu tiên được tham gia hoạt động trải nghiệm “Chúng em là lính cứu hỏa” tại trụ sở Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh.

Hồi hộp xen lẫn thích thú, hào hứng– đó là cảm giác khi các bé được khám phá, hiểu hơn về công việc của các chú cảnh sát cứu hỏa. Sôi nổi nhất là phần thực hành những kỹ năng cần thiết như cách dập tắt đám cháy, kỹ năng thoát nạn khi có cháy…

Bé Bùi Đức Minh Hoàn – Trường Mầm non Hoa Hồng, TP. Pleiku chia sẻ: “Hôm nay con được đi tham quan phòng cháy chữa cháy, con được xem các chú vào xe, các chú hướng dẫn cách dập lửa vượt chướng ngại vật. Con thấy công việc các chú cứu hỏa rất vất vả và nguy hiểm nữa.”

Bé Nguyễn Thị Thùy Tâm – Trường Mầm non Hoa Hồng, TP. Pleiku bày tỏ: “Con thích nhất là được tham gia cùng các chú dập tắt đám cháy, ngồi trên xe cứu hỏa.”

Hoạt động trải nghiệm “Chúng em là lính cứu hỏa” lần đầu tiên được Trường Mầm non Hoa Hồng phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tổ chức đã góp phần trang bị cho trẻ mầm non những kiến thức bổ ích, giúp trẻ có thêm nhận thức về nguy hiểm cháy nổ, có được những kỹ năng an toàn trong cuộc sống để khi gặp tình huống nguy hiểm xảy ra các em sẽ biết cách xử lý kịp thời.

Cô Trần Thị Thủy – Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, TP. Pleiku nói: “Hàng năm nhà trường đều lên kế hoạch và tổ chức cho các cháu đi tham quan trải nghiệm phù hợp với độ tuổi và những trải nghiệm thực tế nhiều điều bổ ích. Thông qua trải nghiệm này mang lại nhiều điều bổ ích giúp các bé khắc sâu và ghi nhớ hình ảnh chú cảnh sách phòng cháy, các cháu nhớ hơn những bài học có nhiều kiến thức cơ bản và một số kỹ năng bản thân các cháu tự phòng tránh tai nạn khi có vấn đề xảy ra có thể dựa vào kiến thức đã học.”

Trung úy Nguyễn Xuân Tùng – Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh cho biết: “Đây cũng là 1 dịp để các cháu trải nghiệm cuộc sống hàng ngày, công việc các chú, tập luyện triển khai các nhiệm vụ khi có cháy nổ tai nạn sự cố xảy ra như thế nào. Bên cạnh đó chúng tôi cũng lồng ghép vào chương trình công tác tuyên truyền cho các cháu các cách xử lý khi có sự cố tai nạn xảy ra ở nhà, các cháu phải làm thế nào thoát nạn ra sao, cũng như mùa hè cũng tới rồi các cháu cũng có 1 kiến thức nhất định khi tiếp xúc với nước, ao hồ, sông suối tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra”.

Sẽ không có cách tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy nào hiệu quả hơn khi để chính những bạn nhỏ biết cách xử lý tình huống rất dễ gặp trong đời sống bằng việc nhập cuộc trải nghiệm làm lính cứu hỏa. Những trải nghiệm thực tế ngoài nhà trường luôn là bài học hữu ích góp phần rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ một cách thiết thực, hiệu quả./.

Kim Châu – Minh Trung

