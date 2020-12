Sáng 22/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức trao giải Cuộc thi “Video, clip quảng bá du lịch Gia Lai” năm 2020.

Cuộc thi “Video, clip quảng bá du lịch Gia Lai” năm 2020 được phát động và triển khai từ ngày 14/9/2020 với chủ đề “Du lịch Gia Lai – Trải nghiệm và chia sẻ”. Sau hơn 3 tháng phát động, đã có 10 video, clip gởi về tham gia với nhiều nội dung, hình thức thể hiện khác nhau.

Tuy nhiên do có nhiều tác phẩm không đạt tiêu chí của cuộc thi, do đó Ban tổ chức cuộc thi chỉ chọn trao giải cho 2 tác phẩm đạt giải Ba là “Mùa thu hoạch cà phê Gia Lai” của tác giả Phan Nguyên và “Đak Pơ – Điểm đến văn hóa, lịch sử, du lịch” của tác giả Trần Thị Phượng; 2 tác phẩm đạt giải Khuyến Khích là “Thung lũng Hồng” của tác giả Hùng Hoa Lư và “Pleiku from above” của tác giả Phan Nguyên.

Cuộc thi nhằm khuyến khích mọi người tìm hiểu, trải nghiệm và xây dựng các Video, clip giới thiệu quảng bá về hình ảnh con người, cảnh quan và các sản phẩm du lịch hấp dẫn tại Gia Lai, trên cơ sở đó làm tư liệu phục vụ cho công tác quảng bá, giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch đa dạng, phong phú của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch nói riêng, kinh tế – xã hội của tỉnh nói chung./.

Trương Trang – Duy Linh

