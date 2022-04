TP. Pleiku: Trẻ mầm non, học sinh tiểu học đi học trở lại từ ngày 12.4

Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku, UBND thành phố vừa có Văn bản đồng ý cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố đi học trực tiếp trở lại từ ngày 12/4/2022, tức thứ 3 tuần tới.

Để đảm bảo an toàn khi đón trẻ mầm non, học sinh tiểu học trở lại trường học trực tiếp, UBND thành phố Pleiku yêu cầu phòng GD & ĐT thành phố chỉ đạo các trường học triển khai tốt các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong trường học. Trong đó, lưu ý triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn trong “Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid – 19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung lần 2)”. Cùng với đó, phòng GD – & ĐT chủ động xây dựng kế hoạch và linh động, chủ động theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh để tổ chức hình thức dạy học phù hợp đối với các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn thành phố.

Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, nên từ đầu năm học đến nay, trẻ mầm non và học sinh tiểu học tại thành phố Pleiku chỉ đi học trực tiếp được 3 tuần, còn lại là học trực tuyến và bằng các hình thức khác. Trong bối cảnh năm học chỉ còn 5 tuần nữa là kết thúc, đồng thời dịch Covid – 19 tại thành phố Pleiku cơ bản đã được kiểm soát tốt, thì việc tổ chức đón trẻ mầm non và học sinh tiểu học đến trường là điều hết sức cần thiết vào thời điểm này./.

Quốc Linh, Phi Long

