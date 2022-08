TP Pleiku Hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện kế hoạch nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự ATGT gắn với phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở

Ban An toàn giao thông thành phố Pleiku vừa tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện kế hoạch 4276 của UBND thành phố về nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng thành phố Pleiku đã triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong đó, bên cạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và công tác quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện và hoạt động vận tải đã được đặc biệt chú trọng. Theo đó, trật tự an toàn giao thông 9 tháng năm 2022 có chuyển biến tốt, cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Dịp này, Công an thành phố Pleiku đã ký kết với UBND các xã phường trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.

CTV Hải Yến – Bá Bính (TP.Pleiku)

Lượt xem: