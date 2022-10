TP. Pleiku hiện có hơn 4.200 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố

Theo thống kê của ngành chức năng, trên địa bàn TP. Pleiku hiện có 4.203 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Trong đó, 1.703 cơ sở do ngành Y tế quản lý (gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố); 2.500 cơ sở do ngành Công Thương quản lý (gồm cơ sở sản xuất rượu thủ công, chợ) và 296 cơ sở do ngành NN&PTNT quản lý (gồm cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; cơ sở kinh doanh rau, củ, quả; cơ sở chế biến thực phẩm). Nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong 9 tháng năm 2022, đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP thành phố và đoàn kiểm tra liên ngành ATTP các phường, xã của thành phố đã thực hiện kiểm tra 469 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn quản lý; qua đó phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 45 cơ sở vi phạm./.

