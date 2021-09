TP Pleiku có 17 trường Mầm non ngoài công lập

Theo thống kê, năm học 2021 – 2022, thành phố Pleiku có 17 trường Mầm non ngoài công lập, với trên 800 cán bộ, nhân viên và giáo viên (tính tại thời điểm cuối năm học 2020 – 2021).

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, cùng với cả nước, tất cả các cơ sở giáo dục Mầm non trên địa bàn tỉnh, trong đó có thành phố Pleiku vẫn đang tạm dừng việc đưa trẻ đến trường để thực hiện công tác phòng, chống dịch. Đối với hệ thống các trường mầm non ngoài công lập, do nguồn thu phụ thuộc vào tiền học phí của phụ huynh đóng khi trẻ đến trường, nên việc nghỉ học kéo dài sẽ khiến các trường gặp rất nhiều khó khăn, nguồn thu nhập của giáo viên từ đó cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Trước khó khăn hiện nay, các cơ sở Mầm non ngoài công lập mong muốn được miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất làm cơ sở giáo dục, bảo hiểm xã hội; được tạo điều kiện tối đa để các trường ngoài công lập có thể vay vốn ưu đãi nhằm duy trì hoạt động cho đến khi dịch Coivd – 19 được kiểm soát tốt./.

Quốc Linh, Duy Linh

