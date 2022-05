TP.Pleiku: Chủ động phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão

Để phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão sắp tới, Thành phố Pleiku đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa giông, lốc, sét, mưa đá… hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản do sự cố cây xanh gãy, đổ trong mùa mưa bão, nhất là tại các trường học , hàng năm, trước mùa mưa bão, các trường học trên địa bàn thành phố đều chủ động kiểm tra, rà soát số lượng cây bóng mát có nguy cơ mất an toàn, tham mưu và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cắt tỉa bớt nhánh cây, đồng thời rào xung quanh cây với khoảng cách an toàn. Ngoài ra, các trường còn thực hiện rà soát toàn bộ hệ thống lớp học, thực hiện những giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho các em học sinh khi đến lớp.

Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Lê Quý Đôn, TP. Pleiku cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa mưa bão sắp tới, thì trước hết nhà trường luôn quan tâm, quán triệt đầy đủ các văn bản của cấp trên về phòng chống thiên tai, bão lụt. Trong đó chú trọng đến hiện tượng thiên tai diễn biến bất thường trong thời gian gần đây. Thứ hai là soát xét tình hình nhân lực, vật lực, hệ thống nhà cửa, trường lớp, cây cối. Hệ thống điện chịu ảnh hưởng trực tiếp khi mưa to, gió lớn. Thứ ba là thường xuyên theo dõi tình hình mưa bão trên địa bàn để có biện pháp đối phó phù hợp, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho học sinh cũng như là cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường”.

Nhằm chủ động ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan trong mùa mưa bão, UBND thành phố đã xây dựng các phương án theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời chỉ đạo các cấp, ngành và UBND các xã, phường xây dựng phương án ứng phó thiên tai cụ thể, phù hợp với tình hình và điều kiện từng địa phương, đơn vị. Chủ động kiểm tra các công trình phòng, chống thiên tai ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố. Đặc biệt, những cơn mưa đầu mùa có khả năng sẽ xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: giông, sét, lốc, mưa đá đe dọa tính mạng, nhà cửa, hoa màu của người dân. Vì vậy thành phố tăng cường tuyên truyền người dân không nên ra đường, ra đồng trống, trú mưa ở tán cây cao, nhằm tránh sấm sét xuất hiện ảnh hưởng đến tính mạng. Đồng thời nạo vét, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước, hạn chế ngập nghẹt do mưa lớn. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn triển khai cắt, tỉa hạ độ cao cây xanh trước khi bước vào cao điểm mùa mưa.

Anh Đào Xuân Thanh-Đội trưởng Đội duy tu bảo dưỡng và sửa chữa Công ty cổ phần CTĐT Gia Lai nói: “Công ty công trình đô thị đã cho nạo vét tất cả các điểm nghi ngờ sẽ ứ đọng và tắc nghẽn, hiện tại đang tập trung lực lượng để xử lý những vị trí thường xuyên xảy ra tắc nghẽn. Trong công tác cây xanh thì cũng đã tiến hành chặt tỉa cành để đảm bảo, hạn chế những thiệt hại mưa bão gây ra”.

Bên cạnh đó, thành phố Pleiku chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát hệ thống điện chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, kịp thời sửa chữa, thay thế hệ thống điện bị hư hỏng đảm bảo an toàn chiếu sáng trong mùa mưa bão, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng để có kế hoạch sơ tán dân kịp thời. Tăng cường kiểm tra, rà soát khu vực có nhà tạm, nhà bỏ hoang, tường rào có nguy cơ sụp đổ để kịp thời tháo dỡ, thực hiện lắp đặt bảng cảnh báo những nơi có nguy cơ sụp đổ đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Anh Nguyễn Thành Trung – Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thành phố Pleiku cho biết: “Để chuẩn bị cho mùa sắp tới, theo yêu cầu của Sở Xây dựng thì phòng cũng đã có văn bản đề nghị Công ty công trình đô thị triển khai một số công tác chẳng hạn như là bây giờ tăng cường cắt tỉa cây xanh, nạo vét mương, khơi thông cống rãnh. Và bên cạnh đó phòng cũng đã có văn bản gửi cho UBND các xã phường tăng cường công tác kiểm tra an toàn các công trình ngoài trời, an toàn trường học và các biển pano quảng cáo hệ thống điện trang trí thành phố và sắp tới thì thành phố cũng sẽ chỉ đạo đoàn kiểm tra nhất là Ban phòng chống thiên tai lũ lụt của thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra ngoài thực địa”.

Với sự chủ động, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, hy vọng mùa mưa bão năm nay tp Pleiku sẽ hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai.

Bá Bính

