TP. Pleiku bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4

Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh thành phố Pleiku vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2023 cho gần 200 học viên là công chức, cán bộ không chuyên trách cấp xã; bí thư, phó Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ dân phố; trưởng các đoàn thể cấp thôn và đảng viên tại các khu dân cư.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được truyền đạt nội dung về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới.

Lớp bồi dưỡng giúp các học viên cập nhật kịp thời chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; từ đó vận dụng vào vị trí công tác nhằm góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

