Tông vào đuôi xe đầu kéo, 3 thanh thiếu niên tại Kông Chro tử vong

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào đêm qua (9/3) tại địa bàn huyện Kông Chro khiến 3 thanh thiếu niên tử vong.

Theo báo cáo từ Công an huyện Kông Chro: Vào khoảng 22h 30 phút đêm qua, xe mô tô biển kiểm soát 81K1-096.11 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông hướng từ xã Chơ Glong đi xã Yang Trung, trên xe có 3 người cùng trú tại xã Chư Krêy, huyện Kông Chro gồm: Triệu Phúc Tài (sinh năm 2005), Triệu Văn Thanh (sinh năm 2004) và Triệu Văn Quý (sinh năm 2006). Khi đi đến Km 350+650 đường Trường Sơn Đông (thuộc địa phận Thôn 9, xã Yang Trung), xe máy này đã tông vào phía sau xe ô tô biển kiểm soát 81C-070.47 kéo theo rơ moóc BKS 81R-003.38 do tài xế Đào Ngọc Thanh (sinh năm 1991, trú tại xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) điều khiển đang dừng sát lề đường bên phải theo hướng lưu thông. Vụ tai nạn đã khiến Tài tử vong tại chỗ; Thanh và Quý tử vong khi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kông Chro. Công an huyện Kông Chro cho biết: Qua kiểm tra, lái xe Đào Ngọc Thanh không vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy.

Ngay sau vụ tai nạn giao thông xảy ra, Ban An toàn giao thông huyện Kông Chro và UBND xã Chư Krêy đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân tử vong do tai nạn giao thông và hỗ trợ tổng số tiền 21 triệu đồng.

Đoàn Bình – CTV Thúy Ngọ

