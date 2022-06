Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt 3.056 tỷ đồng

Mặc dù đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp, song 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa đạt được kết quả như mong đợi.

Theo đó, tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai ước đạt 3.056 tỷ đồng, đạt 56,4% dự toán Trung ương giao, đạt 52,4% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 85,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Thu nội địa là hơn 3.000 tỷ đồng, đạt 60,5% dự toán Trung ương giao, đạt 55,9% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2021; thu từ hoạt động xuất – nhập khẩu là gần 22 tỷ đồng, chỉ đạt 5% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao, giảm 97,7% so cùng kỳ năm 2021. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, ước tổng chi ngân sách địa phương đạt hơn 5.774 tỷ đồng, đạt 50,8% dự toán Trung ương giao, đạt 43% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó chi đầu tư phát triển hơn 1.068 tỷ đồng; chi thường xuyên hơn 4.000 tỷ đồng; đã bảo đảm kịp thời các nhiệm vụ chi cho phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

