Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh Gia Lai đạt 2.048 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2020, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai thực hiện 2.048 tỷ đồng, đạt 44,8% dự toán Bộ Tài chính và đạt 39,4% dự toán HĐND tỉnh giao. Do đó, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi các ngành liên quan nỗ lực triển khai nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo dự toán thu ngân sách năm 2020.

Nhìn tổng thể bức tranh thu ngân sách tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 có thể thấy, cả 3 nguồn thu chính đều giảm. Trong đó, thu do cơ quan Tài chính quản lý ước đạt 76,1 tỷ đồng, bằng 40,3% dự toán HĐND tỉnh giao và giảm 19,3% so với cùng kỳ năm 2019; thu từ hoạt động xuất-nhập khẩu do cơ quan Hải quan quản lý ước đạt 3,9 tỷ đồng, bằng 13% dự toán Bộ Tài chính và HĐND tỉnh giao, giảm tới 86,3% so với cùng kỳ năm trước. Khoản thu nội địa do cơ quan Thuế quản lý chiếm tỷ trọng lớn nhất, ước thực hiện 1.975,2 tỷ đồng, đạt 45,2% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 39,7% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân một phần do thời tiết nắng nóng kéo dài nên các công ty thủy điện sản xuất đạt thấp; dịch Covid-19 đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, một số đơn vị, tổ chức cá nhân; nhu cầu giao dịch lẫn sức tiêu thụ hàng hóa, chuyển nhượng bất động sản trên thị trường giảm mạnh…Trong bức tranh thu ngân sách giảm sút, chỉ có 4/11 đơn vị của ngành Thuế tỉnh thu ngân sách đạt và vượt trên 50% dự toán, có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2019 là: Chi cục Thuế khu vực An Khê-Đak Pơ-Kông Chro, Chi cục Thuế khu vực Ayun Pa-Phú Thiện-Ia Pa, Chi cục Thuế Krông Pa, Chi cục Thuế Chư Prông.

