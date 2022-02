Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh trong tháng 01/2022 tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2021

Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 01/2022 là 751 tỷ đồng, đạt gần 14% so với dự toán Trung ương giao, đạt gần 13% so với dự toán HĐND tỉnh giao và tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2021.