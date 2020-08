Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 8 tháng ước đạt hơn 44.376 tỷ đồng

Theo đánh giá của Sở Công thương Gia Lai, từ đầu tháng 8 đến nay, tình hình tiêu thụ hàng hóa trên thị trường giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, thị trường giá cả không có nhiều biến động, cơ bản đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, không xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, gây bất ổn thị trường.

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tháng 8 ước đạt hơn 5.969 tỷ đồng (tăng 3,18% so với tháng trước và tăng 2,95% so với cùng kỳ năm 2019). Lũy kế 8 tháng của năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh ước đạt hơn 44.376 tỷ đồng (đạt 55,47% kế hoạch và tăng 1,86% so với cùng kỳ). Trong tổng doanh thu này, thu từ hoạt động thương nghiệp chiếm tỷ trọng gần 83% với ước đạt 36.815 tỷ đồng; tiếp đến là doanh thu từ dịch vụ ăn uống với hơn 3.806 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 8,58%); các hoạt động dịch vụ khác đạt hơn 3.661 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 8,25%)./.

Mỹ Tiến, Phi Long

Lượt xem: 4