Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 và 04 tháng đầu năm giảm do ảnh hưởng dịch Covid-19

Ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh thu của tất cả các ngành hàng bị ảnh hưởng; dẫn đến tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong tháng 4 và 04 tháng đầu năm nay đều giảm.

Theo đánh giá thị trường của ngành Công thương, hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong thời gian cách ly xã hội được đảm bảo; tuy nhiên chi tiêu cho các hoạt động khác giảm nên tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng 4/2020 của tỉnh ước đạt 4.533 tỷ đồng (giảm 12,66% so tháng 3) và tính chung 4 tháng ước đạt 21.495 tỷ đồng (giảm 0,03% so cùng kỳ năm 2019). Cùng với đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 04 cũng giảm 1,8% so với tháng 3. Trong đó có 06 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính giảm so với tháng trước gồm: Giao thông; nhà ở và vật liệu xây dựng; văn hóa, giải trí và du lịch; đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón và giầy dép; thiết bị và đồ dùng gia đình). Còn lại 2 nhóm hàng tăng và 03 nhóm hàng bình ổn giá./.

Mỹ Tiến, Phi Long

Lượt xem: