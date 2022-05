Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 4 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 29% kế hoạch

Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch Covid -19 đang dần được kiểm soát tốt, bên cạnh đó, các hoạt động trong lĩnh vực du lịch dần được khôi phục, nhiều chương trình kết nối cung cầu, giao thương được tổ chức, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp cũng đang dần phục hồi.

Vì vậy, trong 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng khá. Theo báo cáo của Sở Công Thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4/2022 đạt trên 6.487 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng 3/2022; tính chung 4 tháng đầu năm là hơn 24.694 tỷ đồng, đạt 29,05% kế hoạch, tăng 3,76% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thương nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất với 82,14%, đạt trên 20.283 tỷ đồng do từ đầu năm đến nay lượng hàng hóa dồi dào, sức mua đang có xu hướng tăng./.

Lê Thư, Duy Linh

