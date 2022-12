Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021

Trong năm 2022, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt tạo tiền đề tổ chức các hoạt động quản lý xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh diễn ra bình thường.

Nổi bật là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 126 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Nhập khẩu đạt hơn 75 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021; Xuất khẩu đạt hơn 50,55 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ 2021. Mặt hàng nhập khẩu đối với hàng nông sản chủ yếu là sắn lát, hạt điều, lạc vỏ, trái cây chuối, xoài, nhãn, dứa, cao su, gỗ xẻ, than củi và hàng hóa xuất khẩu chủ yếu bách hóa tổng hợp, thùng carton, bao bì đóng gói, vật tư nông nghiệp phục vụ cho các nông trường chuối tại Campuchia.

Thúy Diện, Duy Linh

