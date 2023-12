Sáng nay (14/12), UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành; các hội, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo UBND, chỉ huy cơ quan quân sự của 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Năm 2023, tỉnh Gia Lai đã tập trung xây dựng các tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Lực lượng vũ trang luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự từ cấp tỉnh đến cấp xã và các công ty cao su năm 2023 đúng ý định, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu; thực hiện rà soát, phúc tra đăng ký quân nhân dự bị đúng quy định; sắp xếp, biên chế, bổ nhiệm vào các đơn vị dự bị động viên, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng quy định; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng vượt chỉ tiêu. Giữ vững 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; duy trì tốt mối quan hệ truyền thống với 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia. Trong năm, lực lượng vũ trang tỉnh còn làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với gần 10.000 ngày công; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, đồng bào nghèo, quân nhân tại ngũ gặp khó khăn; tìm kiếm, quy tập 22 hài cốt Liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và 15 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Năm 2023, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024 đã xác định. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2019-2024 và Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân đảm bảo chặt chẽ, an toàn, trang trọng.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng. Trong đó, Quân khu 5 tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể, công nhận 15 Đơn vị Quyết thắng, 19 Chiến sỹ thi đua; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 04 tập thể, tặng Bằng khen cho 07 tập thể và 12 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công nhận 21 Đơn vị tiên tiến, 111 Chiến sỹ thi đua cơ sở vì đã đạt nhiều thành tích trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023./.

