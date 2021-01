Sáng nay (15/01), Sở VH-TT&DL đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2015-2020, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.

Những năm qua, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo. Theo đó, nhiều nội dung tuyên truyền, giáo dục, phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai thực hiện có hiệu quả, tình trạng bạo lực gia đình đã giảm so với trước kia; không có những vụ bạo lực nghiêm trọng xảy ra. Nhờ vậy đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và xây dựng đời sống văn hóa phong phú ở các địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng Nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế-xã hội ở các địa phương ngày càng phát triển. Hội nghị đã chia sẻ các kinh nghiệm, cách làm hay trong việc xây dựng các mô hình, câu lạc bộ gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; thực hiện bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; cũng như xây dựng các mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng nhằm hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời các nạn nhân không may bị bạo lực….; qua đó đưa công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới đạt được nhiều hiệu quả tốt đẹp.

Dịp này, 17 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến năm 2020 đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Thiên Thanh, R’Piên

