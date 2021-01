Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

Sáng nay, (14/1), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã chủ trì Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Đồng chủ trì có Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nêu rõ: Trong 10 năm qua, các cấp, ngành, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị; tạo chuyển biến tích cực về trách nhiệm, nhận thức của các cấp, các ngành và người dân đối với công tác đấu tranh, phòng chống, tố giác tội phạm, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển; đặc biệt là trong 5 năm gần đây đã có những chuyển biến rõ nét. Tuy nhiên việc chuyển biến không đồng đều, tình hình tội phạm ở một số địa bàn còn diễn biến phức tạp, khó lường, tính chất, mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung nghiên cứu, phân tích tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những vấn đề nổi lên để đề ra giải pháp khắc phục; đồng thời, qua đây, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia công tác đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm; đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, đem lại cuộc sống ổn định cho người dân, tạo môi trường tốt nhất để tổ chức triển khai và thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh đề ra.

Qua báo cáo và ý kiến thảo luận tại Hội nghị cho thấy, thời gian qua, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác nắm tình hình, xác định tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; triển khai các kế hoạch, phương án phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác truy tố, xét xử, thi hành án hình sự được triển khai kịp thời, nghiêm minh. Bên cạnh đó, các ngành, đoàn thể, địa phương đã kịp thời ngăn chặn các hành động văn hóa không lành mạnh, các sản phẩm văn hóa độc hại; thành lập các mô hình, câu lạc bộ tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân; đặc biệt là đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”./.

Đức Hải, Minh Trí

