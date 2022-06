Với sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, sự chủ động, linh hoạt trong điều hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022 tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,31%.

Trên cơ sở, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch COVID-19, ngay từ đầu năm 2022 ngành Công thương Gia Lai đã chủ động và linh hoạt trong điều hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, tổng giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 tăng 14,31% so với cùng kỳ. Theo số liệu thống kê của Sở Công Thương Gia Lai, tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 12.262 tỷ đồng, đạt 42,45% kế hoạch. Trong đó, nổi bật là công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt trên 4.412 tỷ đồng, đạt 41,51% kế hoạch, tăng 22,78% so với cùng kỳ do các nhà máy thủy điện phát huy công suất, các dự án điện gió đi vào hoạt động đã đóng góp đáng kể vào sản lượng điện sản xuất trên địa bàn tỉnh./.

Lê Thư, Duy Linh

