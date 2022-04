Tổng giá trị sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2022 tăng 15,78% so với cùng kỳ năm 2021

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, ngành Công Thương Gia Lai đã kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khôi phục, ổn định sản xuất, kinh doanh nên chỉ số và giá trị sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh từ đầu năm đến nay đều tăng.

Cụ thể, 4 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 18,29% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 4 tháng đầu năm ước đạt trên 8.844 tỷ đồng, đạt 30,62% kế hoạch, tăng 15,78% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nổi bật là công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt ước đạt trên 3.084 tỷ đồng, tăng 29,24% so với cùng kỳ năm 2021 do các nhà máy thủy điện phát huy công suất, các dự án điện gió đi vào hoạt động. Công nghiệp chế biến, chế tạo ước đạt hơn 5.701 tỷ đồng, đạt 31,77% kế hoạch, tăng 9,77%.

Lê Thư, R’Piên

