Tồn tại nhiều điểm đen tai nạn giao thông trên đường Trường Sơn Đông qua địa bàn huyện Kbang

Thời gian qua, trên tuyến đường Đông Trường Sơn qua địa bàn huyện Kbang xuất hiện nhiều điểm đen về tai nạn giao thông. Nếu không có giải pháp khắc phục kịp thời thì những điểm đen này sẽ tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông đối với người đi đường.

Không năm nào, trên tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa bàn huyện Kbang dài hơn 80km lại không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người. Theo thống kê của chính quyền địa phương, trên tuyến đường này hiện tồn tại 5 điểm đen. Nguy hiểm nhất là đoạn từ Km283 đến Km280 (thuộc địa phận xã Đak Smar), từ năm 2018 đến nay, trên đoạn đường này đã xảy ra 5 vụ tai nạn, va chạm giao thông làm 2 người chết, 5 người bị thương. Theo quan sát, đây là đoạn đường hẹp, cong, dốc, khuất tầm nhìn; trong khi mật độ phương tiện, người lưu thông rất lớn.

Ông Trần Công Lại – Thị trấn Kbang, huyện Kbang, Gia Lai nói: “Tất nhiên là lo lắng rồi, các điểm trên này tai nạn nhiều lắm. Ra ngoài phải đi đúng làn đường thôi, bây giờ đường xá nhiều người chạy ẩu”.

Anh Nguyễn Tiến Cường – Huyện Kbang, Gia Lai cũng nói: “Chạy từ từ làm sao đừng chạy ẩu là được. Đi có nhiều khúc cua mình phải để ý vì xe cộ nhiều lại có nhiều điểm khuất”.

Để khắc phục những điểm đen về tai nạn giao thông, Ban An toàn giao thông huyện Kbang đã có văn bản đề xuất gửi Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải bố trí kinh phí khắc phục. Trước mắt sẽ tiến hành giải tỏa các góc khuất 2 bên các ngã tư đảm bảo hành lang an toàn giao thông được thông thoáng; đồng thời lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu nhằm cảnh bảo nguy hiểm, làm gờ giảm tốc tại các đoạn có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Riêng đối với lực lượng chức năng Công an huyện Kbang tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ./.

