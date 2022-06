Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thông qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thời gian qua, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Chỉ tính riêng trong tháng 5 năm 2022, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ với 24 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 14 gói ma túy đá, 05 gói ma túy dạng khay, 09 gói heroin, 100 viên thuốc lắc. Địa bàn các đối tượng hoạt động và bị triệt phá gồm: thành phố Pleiku, thị xã An Khê, các huyện: Chư Sê, Đức Cơ và Mang Yang. So với tháng 4, số vụ vi phạm về ma túy tăng 10 vụ, tăng 16 đối tượng. Ngoài ra, trong tháng 5.2022, lực lượng công an tại thị xã An Khê, thành phố Pleiku và huyện Kbang cũng đã phát hiện, xử lý 09 vụ với 29 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

