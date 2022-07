 Tốc độ tăng trưởng ngành Dịch vụ của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2002 – 2020 đạt 19,74%

Những năm gần đây, ngành Dịch vụ của tỉnh Gia Lai có mức tăng trưởng khá nhanh so với bình quân chung của cả nước và đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.

Theo thống kê của ngành chức năng, tốc độ tăng trưởng ngành Dịch vụ của tỉnh Gia Lai bình quân giai đoạn 2002 – 2020 đạt 19,74%. Năm 2020, tổng giá trị sản xuất ngành Dịch vụ đạt gần 28.780 tỷ đồng, gấp 30,6 lần so với năm 2002; năm 2021 đạt trên 29.900 tỷ đồng, gấp gần 32 lần so với năm 2002. Trong giai đoạn 2002 – 2020, chuyển dịch cơ cấu ngành Dịch vụ theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành Dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tăng qua các năm. Năm 2020, tỷ trọng ngành Dịch vụ trong GRDP của tỉnh chiếm 33,3%, tăng 6% so với năm 2002. Các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn như: bán buôn và bán lẻ, ăn uống và lưu trú, tài chính và ngân hàng, kinh doanh bất động sản. Qua đánh giá, thị trường hàng hóa và dịch vụ của tỉnh Gia Lai phát triển đồng bộ; công tác quản lý và khai thác thị trường nội địa được quan tâm. Hệ thống thương mại phát triển khá nhanh về số lượng, quy mô hoạt động ở cả thành thị, nông thôn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động ngành Dịch vụ chậm lại, trong giai đoạn 2016 – 2019, tỷ trọng lao động ngành dịch vụ chỉ tăng 0,61%; ngoài ra, chất lượng các dịch vụ chưa thật sự đáp ứng hết yêu cầu của người tiêu dùng trên thị trường./.

Đức Hải, Thanh Sáng

