Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Kông Chro thời gian tới cần tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, quyết tâm thực hiện tốt công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác tốt tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế bền vững; đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm phát triển kinh tế-xã hội huyện nhà nhanh và bền vững. Đây là nội dung chỉ đạo của đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại buổi Tọa đàm kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập huyện Kông Chro (30.5.1988-30.5.2023) được huyện Kông Chro tổ chức trọng thể vào chiều nay (ngày 30.5) tại Hội trường 15/9, thị trấn Kông Chro. Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Hồ Văn Điềm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Võ Nguyên Nam – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro nhấn mạnh: Được thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện An Khê cũ (nay là thị xã An Khê) với 95% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo trên 90%, đến nay huyện Kông Chro đã có bước phát triển khá, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống của nhân dân các dân tộc được cải thiện rõ nét, tăng trưởng kinh tế qua các giai đoạn được duy trì ở mức cao, quy mô nền kinh tế ngày càng lớn; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và đúng hướng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất của huyện bình quân giai đoạn 2015 – 2020 đạt 12,03%. Năm 2022, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 13,65%, vượt 0,04% so với Nghị quyết. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng, cuối năm 2020, có xã Yang Trung và 3 làng đạt chuẩn nông thôn mới; đến cuối năm 2022 bình quân đạt 11,69 tiêu chí/xã. Toàn huyện hiện có 4 sản phẩm OCOP. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2015 – 2020 giảm 7,57%/năm; năm 2022 giảm 6,33% (hiện còn 36,69%); chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thông tin truyền thông đều có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Ghi nhận những kết quả đạt được qua 35 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Kông Chro vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2016 và trong nhiều năm đều được UBND tỉnh Gia Lai tặng Cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu xuất sắc trong các phong trào thi đua của tỉnh.

Đồng chí Võ Nguyên Nam – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kông Chro phát biểu “Tự hào về truyền thống vẻ vang 35 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Kông Chro vô cùng biết ơn Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; xin trân trọng cảm ơn Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, giúp đỡ, hỗ trợ cho huyện cả về vật chất lẫn tinh thần. Xin trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công, cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện bằng tình cảm quý trọng và lòng biết ơn sâu sắc nhất./ Với những thành tựu đã đạt được trong suốt 35 năm qua, với truyền thống đầy tự hào và những kinh nghiệm mà chúng ta tích lũy được trong suốt quá trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng: Huyện Kông Chro sẽ tiếp tục phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong thời gian tới.”

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long ghi nhận, biểu dương những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Kông Chro đạt được suốt chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển. Đồng thời mong muốn huyện Kông Chro tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, chung sức đồng lòng, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, đưa địa phương bứt phá, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu “Tập trung thực hiện các chính sách, đề án, dự án, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh ở nông thôn, phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương; phát triển các làng nghề truyền thống, nhất là các ngành, nghề sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm, tăng thu nhập và chuyển dịch cơ cấu lao động. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất, hiệu quả sử dụng đất, tập trung đầu tư thâm canh, sử dụng giống mới cao sản để tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tiếp tục thực hiện các dự án trồng rừng theo kế hoạch; thường xuyên tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng; thực hiện có hiệu quả 03 Chương trình mục tiêu quốc gia, lồng ghép với các nguồn vốn khác để tối ưu hóa các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế – xã hội hiệu quả, thực chất; tiếp tục thực hiện tốt công tác định canh, định cư, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm bảo vệ môi trường; có định hướng, kế hoạch cụ thể nhằm thu hút, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, coi đây là vấn đề then chốt, quyết định sự thành công trong chiến lược phát triển của huyện.”

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị: Song song với phát triển kinh tế – xã hội, huyện Kông Chro cần tiếp tục tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình Thương binh, Liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ và Nhân dân các dân tộc trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Ưu tiên các nguồn lực để đầu tư phát triển giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao… gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu “Tiếp tục phát huy và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp theo hướng gần dân, sát dân; kiện toàn và tăng cường năng lực của cấp ủy và chính quyền cơ sở; chú trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng; quan tâm xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể xã hội; thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, có những việc làm thiết thực, cụ thể thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./ Chú trọng công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, đảm bảo anh ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./Với truyền thống cách mạng vẻ vang, với kinh nghiệm qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Kông Chro với truyền thống anh hùng, người dân cần cù, năng động, sáng tạo sẽ đoàn kết một lòng để vững bước đi lên và sẽ đạt được những gì mà nhân dân đang kỳ vọng.”

Dịp này, 7 tập thể, 23 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào chặng đường 35 xây dựng và phát triển huyện Kông Chro (30.5.1988-30.5.2023) được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Kông Chro.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

