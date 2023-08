Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ mở Phiên tòa xét xử lưu động vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”

Ngày 23/8, tại thôn Tân Hiệp, xã Tân An, Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ tổ chức Phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Trần Thị Sương, sinh năm 1970, trú tại tổ 2, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ, vào khoảng 19 giờ ngày 23/02/2023, tại đường bê tông liên xã thuộc thôn Tân Hòa, xã Tân An, huyện Đak Pơ, bị cáo Trần Thị Sương điều khiển xe mô tô theo hướng thôn Tân Hòa, xã Tân An, huyện Đak Pơ ra Quốc lộ 19, do không tuân thủ các quy định về Luật Giao thông đường bộ nên đã tông vào xe mô tô do anh Lê Thành Quốc điều khiển chở phía sau là con trai Lê Minh Vương đi theo hướng ngược lại. Hậu quả anh Lê Thành Quốc bị thương nặng, sau đó tử vong, Trần Thị Sương và cháu Lê Minh Vương bị thương, thiệt hại về tài sản đối với 2 xe mô tô là 8,5 triệu đồng. Hành vi của Trần Thị Sương đã vi phạm khoản 1, Điều 9, Luật Giao thông đường bộ, phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật Hình sự.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Sương 1 năm tù giam./.

Nguyễn Hiền – Văn Dũng

Lượt xem: