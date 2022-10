Tổ chức Lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ

Sáng nay (07/10), tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã An Khê, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã An Khê đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng các liệt sỹ đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ. Dự Lễ có các đồng chí: Rah Lan Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ayun H’Bút, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Kpăh Thuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã An Khê, Huyện ủy, UBND huyện Đak Pơ và đông đảo các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thị xã An Khê.