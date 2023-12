Tổ chức chương trình “Trao áo ấm – gửi yêu thương” tại xã Đak Pling, huyện Kông Chro

Vừa qua, các tổ chức Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Kông Chro và Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương tổ chức chương trình “Trao áo ấm – gửi yêu thương”, tặng quà, tuyên truyền pháp luật tại xã Đak Pling, huyện Kông Chro. 260 áo ấm, 560 phần quà, 500 bộ quần áo cũ, 500 cuốn sách và 10 bức tranh đã được trao tặng các em học sinh của điểm trường làng Mèo thuộc Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân và Trường Mầm non làng Brang, xã Đak Pling. Lồng ghép với hoạt động tặng quà là các tiết mục văn nghệ, biểu diễn ảo thuật đặc sắc và tuyên truyền pháp luật. Đồng thời các đoàn viên, hội viên cũng đã trồng 50 cây xanh tại các điểm trường./.

CTV Lê Ánh – Bảo Hân

Lượt xem: