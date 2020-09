Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), hạn chế tối đa thiệt hại do cháy, nổ xảy ra trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm, đồng thời tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy- 04/10/2020”, UBND tỉnh Gia Lai vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng Ngày “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy”, gắn với tăng cường chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND tỉnh triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư. Tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong công tác PCCC. Tập trung kiện toàn, củng cố và tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng PCCC tại cơ sở; duy trì, đầu tư các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC tại trụ sở đơn vị. Tổ chức tự kiểm tra, khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo lĩnh vực, địa bàn quản lý. Phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm của cán bộ quản lý. Rà soát, bổ sung và thực tập các phương án chữa cháy tại cơ quan, đơn vị, phối hợp tốt lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ kkhi được yêu cầu.

Công an tỉnh: tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ theo chức năng, nhiệm vụ. Triển khai các biện pháp PCCC, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2024). Chủ động kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Phối hợp với lực lượng kiểm lâm, BQL rừng trong công tác kiểm tra, PCCC rừng.

Sở TT&TT, Đài PT-TH Gia Lai, Báo Gia Lai, UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể tỉnh phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định về PCCC, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC”, kịp thời nêu gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào này…/.

Ngô Thanh

