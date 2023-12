Tỉnh ủy Gia Lai tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng nay (27/12), Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. Từ điểm cầu trụ sở Tỉnh ủy, Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu UBND tỉnh và 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Trong năm 2023, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ và đã có chuyển biến tích cực, rõ nét trên cả hai phương diện phòng ngừa và xử lý. Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực, Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra việc kê khai tài sản của 221 đảng viên; Thanh tra tỉnh đã kết luận việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với 26 người tại 6 đơn vị. Ngoài ra, qua công tác thanh tra đã phát hiện sai phạm về tài chính tại 124 đơn vị với tổng số tiền hơn 23,3 tỷ đồng; qua đó đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 22 tỷ đồng và kiến nghị thu hồi chuyển UBND cấp huyện quản lý gần 35.400 m2 đất; đồng thời chuyển hồ sơ 4 vụ việc sai phạm sang cơ quan điều tra và hiện đã khởi tố 2 vụ với 4 bị can. Qua giải quyết tố cáo đã phát hiện chuyển hồ sơ 3 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực sang cơ quan điều tra xác minh, xử lý. Trong năm 2023, cơ quan điều tra hai cấp đã thụ lý, điều tra 32 vụ với 61 bị can và đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 10 vụ với 21 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân 2 cấp đã truy tố 9 vụ với 19 bị can. Tòa án nhân dân 2 cấp xét xử 9 vụ với 18 bị cáo. Cùng với cấp tỉnh thì cấp huyện, cấp xã cũng đã phát hiện các vụ việc vi phạm và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước đã được tăng cường; đến nay, cơ quan chức năng thụ lý, điều tra 12 vụ với 24 bị can thuộc khu vực này. Từ kết quả trên cho thấy, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng được triển khai quyết liệt, đồng bộ với phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích làm rõ thêm nguyên nhân của những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đưa ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới. Trong đó, tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị trong công tác quản lý tài sản, tài chính và trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án tham nhũng, tiêu cực còn chậm; tỷ lệ thu hồi tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế thấp… Thông tin chi tiết về Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai chúng tôi sẽ phản ánh trong bản tin sau./.

Đức Hải – R’Piên

