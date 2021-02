Tình người giữa mùa dịch

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trong thư động viên gửi đến đồng bào, đồng chí, đội ngũ nhân viên y tế, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đang tham gia vào công tác chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh,những ngày qua nhiều tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã có những nghĩa cử rất cao đẹp, đóng góp công sức, tiền của và nhu yếu phẩm để kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ và người dân trong khu vực có dịch.

Mới đây, những phần quà bao gồm mì tôm và hàng ngàn chiếc khẩu trang cùng một ít kinh phí do tập thể Phòng An ninh Kinh tế – Công an tỉnh Gia Lai ủng hộ và vận động thêm bên ngoài đã được trao tặng trực tiếp đến Khoa Nhiệt đới – Bệnh viên Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Có lẽ hơn bao giờ hết, lúc này những lời động viên, chia sẻ, hỗ trợ như thế này của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân đến với những người đang trong tâm dịch thật rất đáng trân quý, điều đó sẽ giúp đội ngũ cán bộ y bác sĩ có thêm niềm tin, động lực làm tốt nhiệm vụ để chiến thắng trong cuộc chiến chống lại dịch Covid – 19 lần này.

Thượng tá Bùi Bá Quát – Phó trưởng Phòng An ninh Kinh tế – Công an tỉnh chia sẻ: “Bằng tấm lòng của những chiến sĩ công an, chúng tôi mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của mình để gửi đến cán bộ y bác sĩ của Khoa Nhiệt đới – Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Chúng ta hãy tinh rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh hiện nay, sự tận tụy của các y bác sĩ, chúng ta sẽ sớm khống chế được dịch bệnh trong thời gian sớm”.

Phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, luôn hướng về cộng đồng, những ngày qua, Hội nữ Doanh nhân tỉnh cũng đã thực hiện kêu gọi, vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng các hội viên ủng hộ kinh phí để hỗ trợ cho nhân dân ở một số địa phương đang được phong tỏa. Từ việc làm ý nghĩa thiết thực ấy, Hội nữ Doanh nhân tỉnh mong muốn được chuyển tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, đồng lòng cùng các cấp, các ngành, các địa phương và người dân quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19.

Bà Đặng Thị Mỹ Dung – Chủ tịch Hội nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai cho biết: “Thấu hiểu sự khó khăn, thử thách mà nhân dân ở những vùng dịch đang phải trải qua nên Hội nữ Doanh nhân tỉnh đã đứng ra kêu gọi, vận động cộng đồng doanh nghiệp, hội viên ủng hộ để hỗ trợ cho bà con ở những địa phương đang có dịch. Khi dịch mới xảy ra, chúng tôi kịp thời đã hỗ trợ cho thị xã Ayun Pa máy đo thân nhiệt, găng tay y tế…Hiện nay chúng tôi vẫn đang tiếp tục kêu gọi để hỗ trợ cho người dân. Chúng ta tin tưởng rằng, Gia Lai nhất định sẽ chiến thắng với cuộc chiến này và mọi người dân sẽ sớm trở lại cuộc sống bình thường như trước đây”.

Hy vọng những nghĩa cử cao đẹp trong những ngày qua của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp sẽ có sức lan tỏa và tiếp tục được nhân rộng. Với quyết tâm của tỉnh cùng sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, Gia Lai sẽ sớm chiến thắng với cuộc chiến chống dịch bệnh Covid – 19 lần này.

Hồng Uyên, Huy Toàn

