Tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh (Từ ngày 10/02 đến 11h00 ngày 16/02/2021 tức từ 29 tháng Chạp đến 11h00 mùng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021)

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã có thư gửi đồng bào, đồng chí, đội ngũ nhân viên y tế, chiến sĩ các lực lượng vũ trang trên địa bàn để động viên và kêu gọi sự chung tay, đoàn kết để sớm đẩy lùi dịch bệnh. Các tầng lớp nhân dân đã chia sẻ và cảm thông với lời kêu gọi của UBND tỉnh về một cái tết khác hơn so với mọi năm, hạn chế tụ tập, ra đường, đi chúc tết. Các ngành, các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, tổ chức trực, sẵn sàng ứng phó phòng, chống dịch trong mọi tình huống. Hàng hoá phục vụ Tết được cung ứng đủ, kịp thời; quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công, đối tượng xã hội, người nghèo. Không để xảy ngộ độc thực phẩm tập thể, cháy rừng. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định; trong 05 ngày tết trên địa bàn tỉnh không phát sinh trường hợp dương tính với Covid-19.

Theo đó, từ mùng 1 Tết đến mùng 5 Tết, tỉnh Gia Lai không ghi nhận thêm trường hợp dương tính nào với SARS-CoV2. Với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, ưu tiên bảo vệ sức khỏe nhân dân và thực hiện “Mục tiêu kép”, hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của dịch đến hoạt động kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; quyết liệt, thần tốc truy vết, khoanh vùng, tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, xác định ổ dịch; đến nay cơ bản khoanh vùng và truy vết hết F1, F2, thực hiện nghiêm công tác cách ly y tế tại khu cách ly tập trung.

Trong dịp Tết, các doanh nghiệp, hộ tư thương trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị nguồn hàng hoá với tổng giá trị khoảng 9.100 tỷ đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ Tết 2020 (hàng Việt Nam chiếm 90% tổng lượng hàng hóa dự trữ theo kế hoạch). Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, thiên tai, giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực thấp nên sức mua trong dịp Tết năm nay không cao so với các năm trước. Các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như: Bánh kẹo, mứt, hạt dưa, rượu, bia, nước giải khác, rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm… đa dạng chủng loại, đáp ứng nhu cầu người dân, giá cả thị trường có biến động nhẹ. Đối với hoạt động giao thông vận tải, từ ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tết, tại các bến xe trên địa bàn tỉnh có 331 chuyến xe vận chuyển hành khách đi các tỉnh, thành phố trong toàn quốc; vận chuyển 4.764 lượt hành khách (so với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2020 giảm 562 chuyến, giảm 62,93%), giảm 9.286 hành khách (giảm 66,09%). Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều người dân đã thay đổi kế hoạch đi lại, tính đến mùng 5 Tết các đơn vị vận tải khách đã đổi trả gần 46.272 lượt vé hành khách, số tiền đổi trả 22,1 tỷ đồng.

Về công tác chăm lo, tổ chức Tết cho các đối tượng, tỉnh đã chuyển kịp thời 12.593 suất quà tết của Chủ tịch nước cho các đối tượng người có công với số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.Đến hết ngày 28 tháng Chạp, đã hoàn thành việc cấp phát gạo cứu đói trong dịp Tết cho 9.738 hộ (38.175 khẩu) thuộc 16 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh; trong đó: Trung ương hỗ trợ 504,180 tấn gạo cho 8.401 hộ (33.612 khẩu) tại 13 huyện; các địa phương hỗ trợ 68,445 tấn gạo cho 1.337 hộ (4.563 khẩu); số gạo hỗ trợ đã đến tận tay người dân trước tết, đảm bảo đúng đối tượng, đúng số lượng. Bên cạnh đó, ngân sách tỉnh chi trên 28,97 tỷ đồng để hỗ trợ Tết cho các đối tượng và các hoạt động phục vụ Tết. Ngoài kinh phí của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố cũng đã trích ngân sách địa phương và huy động các nguồn kinh phí, các nguồn tài trợ của các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân để hỗ trợ thêm cho các đối tượng.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên tỉnh đã dừng tổ chức các hoạt động như: Chương trình văn nghệ mừng xuân Tân Sửu 2021, bắn pháo hoa đêm giao thừa; Lễ kỷ niệm 250 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa, đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia “Di tích khảo cổ Rộc Tưng – Gò Đá” An Khê, Hội Báo xuân Tân Sửu 2021, đồng thời tạm dừng các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: khu vui chơi, giải trí, karaoke, massage, vũ trường, các điểm trò chơi game online, các đại lý Internet; hầu hết các khách sạn, đại lý kinh doanh du lịch đều dừng hoạt động.

Từ ngày 10/02 đến 11h00 ngày 16/02/2021 , toàn tỉnh xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự, làm bị thương 01 người, thiệt hại về tài sản khoảng 37 triệu đồng (so với cùng kỳ năm 2020 giảm 02 vụ, giảm 03 người chết, giảm 03 người bị thương). Về tình hình tai nạn giao thông (từ ngày 29 tháng chạp đến 09h00 sáng mùng 5 tết), toàn tỉnh xảy ra 08 vụ (tại Pleiku 03 vụ, Chư Pưh 02 vụ,Phú Thiện, Đức Cơ, Đak Pơ mỗi nơi 01 vụ), làm chết 12 người, bị thương 03 người(so với cùng kỳ năm 2020, tăng 03 vụ, tăng 07 người chết, giảm 04 người bị thương).

Quán triệt Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng;các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức các hoạt động đón tết với tinh thần vui tươi – an toàn – tiết kiệm – thiết thực, hướng về cơ sở; không sử dụng tiền, công quỹ, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp tết; không tặng quà tết cho cấp trên./.

