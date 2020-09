Tình hình thời tiết, thủy văn trên địa bàn tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng của cơn bão số 5 (Noul)

Đài Khí tượng thủy văn Khu vực Tây Nguyên cho biết:

Tình hình thời tiết, thủy văn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, trong 24 giờ qua: Thời tiết nhiều mây, ngày có lúc nắng, có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 5 – 15mm, có nơi trên 20mm. Mực nước trên các sông, suối phổ biến dao động với biên độ từ 0.30 – 0.70mét. Dự báo, trong 24 giờ tới: Tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13 – 16 độ vĩ Bắc, sau ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5 (Noul), kết hợp với đới gió Tây Nam có cường độ mạnh dần. Thời tiết nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to, cá biệt có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, có lúc mạnh cấp 5. Lượng mưa phổ biến từ 40 – 70mm, cá biệt có nơi trên 100mm; Riêng khu vực phía Đông Nam tỉnh 30 – 50mm. Cần đề phòng xảy ra tố, lốc, sét và gió giật mạnh.

Mực nước trên các sông, suối phổ biến dao động với biên độ từ 0.40 – 0.80mét. Trên một số sông suối vừa và nhỏ thuộc vùng phía Tây và phần giữa tỉnh có lũ với biên độ từ 1.50 – 3.50mét, có nơi lớn hơn 3.50mét.

Đề phòng sạt lở đất, đá, ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét ở các sông suối nhỏ./.

BT Đức Hải

Lượt xem: