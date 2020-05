Tỉnh Gia Lai tổ chức trọng thể Lễ Truy điệu và an táng các Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia

Sáng 18/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể Lễ Truy điệu và an táng 16 Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2019 – 2020. Các Liệt sỹ nói trên đã được đưa về nước từ đầu tháng Tư song do do yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nên đến nay tỉnh Gia Lai mới tổ chức Lễ Truy điệu và an táng. Tham dự Lễ Truy điệu và an táng các Liệt sỹ có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Niên – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy. Tham dự dự buổi lễ có Thiếu tướng Trương Thiên Tô – Phó Chính ủy Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5; lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, đại diện lãnh đạo Bộ Tư Lệnh Quân đoàn 3, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương trong tỉnh cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Đức Cơ.

Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 3, Binh đoàn 15 và lãnh đạo huyện Đức Cơ đã dâng hương, đặt vòng hoa kính viếng anh linh các Anh hùng Liệt sỹ – những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam với tinh thần quốc tế trong sáng, cao cả đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, giúp nước bạn Campuchia có nền hòa bình và thoát khỏi họa diệt chủng Pôn Pốt để hồi sinh, phát triển như ngày hôm nay.

Điếu văn truy điệu các Anh hùng Liệt sỹ do đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai đọc, đã nhấn mạnh: Máu đào của các Anh hùng Liệt sỹ đã tô thắm lá Quốc kỳ vinh quang của Tổ quốc; ghi dấu ấn sâu đậm về tình hữu nghị của nhân dân 2 nước Việt Nam – Campuchia. Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước Việt Nam – Campuchia mãi mãi ghi nhớ, biết ơn sự hy sinh vô cùng to lớn ấy. Chí khí lẫm liệt của các Anh hùng Liệt sỹ được ghi lòng tạc dạ vào con người, non sông đất nước Việt Nam và là tấm gương để lớp lớp con cháu noi theo.

Đồng chí Huỳnh Nữ Thu Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai đọc: “Vĩnh Biệt các Anh hùng Liệt sỹ! Chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng đi tiếp con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn; sẽ làm hết sức mình cùng cả nước xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Tiếp tục giữ gìn vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam – Campuchia mãi mãi xanh tươi, đời đời bền chặt. Tổ quốc ghi công, sử xanh lưu truyền, Nhân dân đời đời nhớ ơn các Anh hùng Liệt sỹ. Xin vĩnh biệt”.

Sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam càng tô đẹp thêm truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam và thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 đất nước Việt Nam – Campuchia; là tấm gương để thế hệ mai sau học tập, noi theo.

Anh Lê Trọng Phúc, Bí thư Huyện đoàn Đức Cơ, Gia Lai cho biết: “Tuổi trẻ huyện Đức Cơ luôn thi đua, cố gắng, ra sức thi đua lao động, học tập và rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng Liệt sỹ vì sự nghiệp quốc tế cao cả và giữ gìn độc lập chủ quyền biên giới của quốc gia”.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 5 và các đại biểu đã đưa linh cữu các Anh hùng Liệt sỹ về yên nghỉ dưới lòng đất mẹ thân yêu; và thắp những nén hương lên phần mộ tỏ lòng thành kính, biết ơn với sự hy sinh anh dũng, cao cả của các Liệt sỹ, đã tô đẹp thêm truyền thống tốt đẹp giữa 2 đất nước Việt Nam – Campuchia.

Được biết, qua 20 mùa khô triển khai tìm kiếm, quy tập, với sự hỗ trợ chí nghĩa, chí tình của chính quyền và nhân dân các dân tộc 3 tỉnh phía Đông Bắc Campuchia, Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cất bốc và đưa được 1.428 Liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh về nước an nghỉ dưới lòng đất mẹ Việt Nam./.

Đức Hải, Thanh Sáng

