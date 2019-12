Tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu các Liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại thôn Tú Thủy, xã Tú An, thị xã An Khê

Như thông tin đã đưa, sáng 20/12, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Tú Thủy, tỉnh Gia Lai đã tổ chức trọng thể Lễ viếng, Lễ truy điệu các Liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại thôn Tú Thủy, xã Tú An, thị xã An Khê. Tham dự Lễ có các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Ban Chỉ đạo 515, Quân khu 5 và của tỉnh Gia Lai; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh, thân nhân các Anh hùng Liệt sỹ và đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các đồng chí: Dương Văn Trang – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ayun H’Bút – Tỉnh ủy viên , Phó Chủ tịch HĐND; Đinh Thị Giang – Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đặt vòng hoa và dâng hương kính viếng hương linh các Anh hùng Liệt sỹ.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ, Ban Chỉ đạo 515, Quân khu 5 và tỉnh Gia Lai cùng Quân đoàn 3 và lãnh đạo thị xã An Khê cũng đã đặt vòng hoa và dâng hương kính viếng anh linh các Anh hùng Liệt sỹ.

Theo sử sách ghi lại, cách đây 72 năm, ngày 14/3/1947 đã diễn ra trận đánh ác liệt có ý nghĩa lịch sử to lớn tại Đồn Tú Thủy, thị xã An Khê – một vị trí chiến lược quan trọng mà người Pháp cho rằng Việt Minh bất khả xâm phạm. Với lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” dưới sự chỉ huy của Trung đoàn Trưởng Vi Dân (tên thật là Nguyễn Văn Trơ) trong đoàn quân Nam tiến cùng các lực lượng địa phương đã chiến đấu quả cảm, anh dũng hy sinh trong một cuộc chiến không cân sức với quân thù. Thực dân Pháp với bản chất tàn bạo, dã man đã vùi chôn các Liệt sỹ vào chung một hố. Sau nhiều năm nỗ lực tìm kiếm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và nhân dân trong tỉnh cùng thân nhân các Liệt sỹ, đầu tháng 7 năm 2019, Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tìm kiếm được nơi kẻ thù chôn chung các Liệt sỹ hy sinh trong trận đánh Đồn Tú Thủy năm 1947.

Điếu văn truy điệu các Anh hùng Liệt sỹ do bà Trần Thị Hoài Thanh – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai đọc tại buổi Lễ nhấn mạnh: Trận đánh Đồn Tú Thủy là một bản Anh hùng ca bất diệt về chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, lòng dũng cảm, hy sinh của các chiến sĩ cách mạng và của quân, dân ta:

“Các anh đã ra đi nhưng khí chất lẫm liệt của các anh luôn ghi lòng, tạc dạ trong mỗi người dân, non sông đất nước Việt Nam và là tấm gương để thế hệ con cháu noi theo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vĩnh biệt các Liệt sỹ, chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng đi tiếp con đường mà Đảng, Bác Hồ đã chọn; phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vĩnh biệt các Liệt sỹ – những người con thân yêu của Tổ quốc đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Mong các Liệt sỹ hãy yên nghỉ nơi vĩnh hằng. Tổ quốc ghi công, sử xanh lưu truyền, nhân dân đời đời nhớ ơn các Liệt sỹ. Xin vĩnh biệt các anh”.

Tưởng nhớ tinh thần chiến đấu anh dũng và sự hy sinh cao cả của các Anh hùng Liệt sỹ trong trận đánh Đồn Tú Thủy, trước đó, thị xã An Khê và tỉnh Gia Lai đã xây dựng Đài tưởng niệm, Nhà bia ghi công và mộ tập thể các Liệt sỹ hy sinh trong trận đánh Đồn Tú Thủy năm 1947. Đây là việc làm mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta nhằm ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ và bù đắp phần nào đối với gia đình thân nhân Liệt sỹ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại thôn Tú Thủy, xã Tú An, thị xã An Khê..

Ông Tiêu Văn Nông – Thân nhân Liệt sỹ Tiêu Hoa, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak bày tỏ: “Rất là biết ơn sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là đồng bào ở địa phương này đối với những người đã ngã xuống, trong đó có bố tôi. Và tôi nghĩ rằng đây là điều mà tất cả các gia đình có thân nhân nằm ở đây và được Đảng, Nhà nước quan tâm đến thân nhân của mình như vậy thì bản thân gia đình cũng phải xác định là phải dạy bảo con cháu nối tiếp sự nghiệp và sống xứng đáng với sự ngã xuống của thân nhân của mình”.

Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ Tú Thủy đã trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhất là đối với thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Kim Thành, xã Tú Thủy, thị xã An Khê, Gia Lai cho biết: “Các Anh hùng Liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc và đem đến độc lập tự do ngày hôm nay. Đây là việc làm rất có ý nghĩa và nhân dân chúng tôi luôn ghi nhớ sự hy sinh anh dũng đó của các Anh hùng Liệt sỹ”.

Anh Võ Anh Tài, Bí thư Thị đoàn An Khê, Gia Lai cũng nói: “Chúng tôi sẽ hướng cho các đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là các em thiếu niên nhi đồng đến với những địa chỉ đỏ như tại Đài tưởng niệm Tú Thủy, xã Tú An để các em được nghe nói chuyện truyền thống về những chiến công, sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng Liệt sỹ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Qua đó, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, xung kích tình nguyện của thế hệ trẻ để tiếp tục xây dựng quê hương An Khê nói chung và xã Tú An nói riêng ngày càng giàu đẹp”.

Trước đó, vào tối 19/12, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ cầu siêu cho hương linh các Anh hùng Liệt sỹ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại thôn Tú Thủy, xã Tú An, thị xã An Khê./.

Đức Hải, R’Piên

