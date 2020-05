Tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm tra công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ

Theo thông tin từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Gia Lai, từ ngày 19/5 cho đến đầu tháng 6, Ban Điều phối của tỉnh sẽ kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ở 17 huyện, thị xã trong tỉnh.

Theo đó, Ban Điều phối của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ tập trung kiểm tra công tác chỉ đạo, thẩm định và phê duyệt danh sách, hồ sơ các đối tượng được hưởng chế độ quy định, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, tham nhũng, tiêu cực trong quá trình thực hiện. Qua đó đánh giá tình hình hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở các địa phương khắc phục những hạn chế, thiếu sót để sớm hoàn thành việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Được biết, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt hơn 259 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 307 nghìn người chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19./.

Thu Thủy, R’Piên

