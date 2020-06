Tìm đầu ra cho trái chôm chôm Ia Tôr

Có mặt tại đất Ia Tôr huyện (Ia Grai) hơn 20 năm nay, cây chôm chôm đã dần gây dựng được thương hiệu của riêng mình khi không chỉ người dân trong vùng biết đến mà được tiêu thụ tại nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Cây chôm chôm đã trở thành loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân Ia Tôr trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, một thực tế mà hiện nay nhiều hộ dân trồng chôm chôm tại đây đang gặp phải đó đó khó khăn trong việc tìm đầu ra cho trái chôm chôm.

Với 20 năm trồng chôm chôm, hiện gia đình ông Đỗ Hồng Thắng ở thôn 6, xã Ia Tôr trồng 4 sào chôm chôm, trong đó chủ yếu là chôm chôm thường. Theo ông Thắng những năm trước vào thời điểm này mỗi ngày thương lái phải xếp hàng để mua chôm chôm của gia đình, nhưng năm nay lượng thương lái tới thu mua tại vườn cũng như giá chôm chôm giảm gần một nữa so với những năm trước.

Ông Đỗ Hồng Thắng, Thôn 6, xã Ia Tôr, huyện Ia Grai nói: “Nói chung giá cả thị trường năm ngoái còn được, dân còn có lời nhưng năm nay giá giảm, do dịch Covid-19 nên lượng tiêu thụ còn kém, giá bán tại vườn chỉ 7.000 đồng/kg. Mọi năm một buổi họ vào 4-5 xe máy mua 3-4 tạ một lần nhưng năm nay thương lái mua ít, một lần chỉ 30-40 kg. Trái cây chín đỏ hết vườn nhưng nhưng bán chậm lắm.”

Chị Nguyễn Thị Hưng – Thương lái thu mua trái cây cho biết: “Tôi thu mua chôm chôm mấy năm nay, đây là sản phẩm của dân địa phương thì mình đi thu mua để kiếm đồng lời. Mấy năm trước giá cả đang ổn định nhưng năm nay do dịch bệnh rồi nhiều yếu tố tác động nên giá thấp lắm nên việc thu mua, bán hàng cũng không chạy hàng như trước.”

Cách nhà ông Thắng không xa, gia đình bà Hồ Thị Tâm cũng đang lo lắng cho vườn chôm chôm gần 100 gốc đang thời kỳ chính vụ nhưng thương lái thu mua chậm, giá cả giảm gần một nửa so với năm ngoái. Trong khi đó, do ảnh hưởng của thời tiết nên sản lượng cũng như chất lượng trái chôm chôm cũng giảm hơn so với mọi năm.

Bà Hồ Thị Tâm, Thôn 6, xã Ia Tôr, huyện Ia Grai cũng nói: “Mấy năm trước bằng thời điểm này giá chôm chôm thái khoảng 20.000-25.000 đồng/kg, nhưng năm nay được có 15.000 đồng/kg. Chôm chôm vườn nhà chín rồi, giá cả cũng giảm mà không bán được”.

Theo thống kê, hiện trên địa bàn xã Ia Tôr có khoảng 40 ha cây chôm chôm, chủ yếu là trồng xen canh với các loại cây trồng khác. Nguyên nhân khiến giá chôm chôm năm nay giảm một phần do ảnh hưởng của dịch bệnh, lượng tiêu thụ giảm. Bên cạnh đó, người trồng chôm chôm chưa tìm được đầu ra ổn định cho trái chôm chôm, chủ yếu bán trôi nổi trên thị trường. Do đó, mong muốn của người trồng chôm chôm hiện nay là liên kết tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp để tìm đầu ra ổn định cho trái chôm chôm.

Ông Lục Triển Vọng – Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn 6, xã Ia Tôr, huyện Ia Grai cho biết: “Hiện tại là bà con mong muốn tới đây sẽ có những thương lái, doanh nghiệp liên kết để tiêu thụ sản phẩm cho bà con để làm sao sản phẩm tiêu thụ được, giá cả ổn định. Tới đây sẽ hình thành hợp tác xã để làm sao tiêu thụ sản phẩm cho bà con và xây dựng thương hiệu cây chôm chôm ra thị trường lớn hơn”.

Trong khi một số loại nông sản giá cả bấp bênh như hiện nay thì nhiều nông dân ở Ia Tôr hy vọng sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế từ cây chôm chôm. Tuy nhiên, để thương hiệu chôm chôm Ia Tôr ngày càng có chỗ đứng trên thị trường thì việc cần thiết là phải tìm được đầu ra ổn định, đưa trái chôm chôm Ia Tôr ngày càng gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, góp nâng cao thu nhập cho người dân từ trái chôm chôm./.

Lê Thư, Thiên Thanh, Huy Toàn

